Рейтинг@Mail.ru
В Киеве СБУ задержала директора коммунального предприятия - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072719426.html
В Киеве СБУ задержала директора коммунального предприятия
В Киеве СБУ задержала директора коммунального предприятия - РИА Новости, 06.02.2026
В Киеве СБУ задержала директора коммунального предприятия
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что задержала на взятке директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:35:00+03:00
2026-02-06T15:35:00+03:00
в мире
киев
служба безопасности украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
https://ria.ru/20260202/kiev-2071733743.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, служба безопасности украины, украина
В мире, Киев, Служба безопасности Украины, Украина
В Киеве СБУ задержала директора коммунального предприятия

СБУ задержала директора коммунального предприятия Киевской госадминистрации

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что задержала на взятке директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации.
"Служба безопасности совместно с национальной полицией разоблачили на взятке директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации. По материалам дела, чиновник требовал от подрядчика почти 1,2 миллиона гривен (27,8 тысячи долларов – ред.) за подписание контракта на поставку учебного оборудования в столичные школы. Как установило расследование, размер взятки составлял 10% от общей суммы договора, заключенного в декабре 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Имени фигуранта она не называет, однако, по данным украинского издания "Новости.Live", речь идет о директоре "Образовательного агентства Киева" Никите Бугаеве.
Как утверждается, чиновника задержали при получении взятки в Киеве. Ему предъявлено обвинение по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере". Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Киеве задержали мужчину, который помогал украинцам избежать мобилизации
2 февраля, 15:19
 
В миреКиевСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала