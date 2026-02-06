В Киеве СБУ задержала директора коммунального предприятия

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что задержала на взятке директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации.
"Служба безопасности совместно с национальной полицией разоблачили на взятке директора одного из коммунальных предприятий Киевской городской госадминистрации. По материалам дела, чиновник требовал от подрядчика почти 1,2 миллиона гривен (27,8 тысячи долларов – ред.) за подписание контракта на поставку учебного оборудования в столичные школы. Как установило расследование, размер взятки составлял 10% от общей суммы договора, заключенного в декабре 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
Имени фигуранта она не называет, однако, по данным украинского издания "Новости.Live", речь идет о директоре "Образовательного агентства Киева" Никите Бугаеве.
Как утверждается, чиновника задержали при получении взятки в Киеве. Ему предъявлено обвинение по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере". Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.