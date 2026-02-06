Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072711540.html
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2026
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:12:00+03:00
2026-02-06T15:12:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_0:86:2799:1660_1920x0_80_0_0_fdac1487ac10c02dcb8ed2969ccab4e3.jpg
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072698902.html
https://ria.ru/20260206/lavrov-2072694096.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072283348_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_d7e561a3ec60579107db8edcac9b0616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе, нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, НАТО
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров

Лавров: Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что (генсек НАТО Марк) Рютте произнес, выступая в парламенте, в верховной Раде Украины означает, что готовится интервенция... То есть, ровно все наоборот по сравнению с теми коллективными гарантиями, которые были согласованы нами и украинцами в апреле 2022 года. Тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет любой ценой сохранить, лишь бы он продолжал кусать Российскую Федерацию", - сказал Лавров по итогам переговоров с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Лавров назвал условие, при котором Россия поддержит экономику в ОБСЕ
Вчера, 14:24
Во время выступления в Верховной раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
В пятницу Лавров проводит переговоры с Кассисом и Синирлиоглу. Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, главной темой повестки станет обсуждение путей преодоления кризиса ОБСЕ, который стал следствием "деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах". Стороны обсудят вопросы экономико-экологического измерения ОБСЕ, затронут проблему финансового обеспечения деятельности организации и перспективы согласования ее бюджета на текущий год, а также дадут оценки ситуации в гуманитарном измерении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия атакует только объекты двойного назначения на Украине, заявил Лавров
Вчера, 14:07
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала