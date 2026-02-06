Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"То, что (генсек НАТО Марк) Рютте произнес, выступая в парламенте, в верховной Раде Украины означает, что готовится интервенция... То есть, ровно все наоборот по сравнению с теми коллективными гарантиями, которые были согласованы нами и украинцами в апреле 2022 года. Тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет любой ценой сохранить, лишь бы он продолжал кусать Российскую Федерацию", - сказал Лавров по итогам переговоров с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу

Во время выступления в Верховной раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.