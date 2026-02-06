https://ria.ru/20260206/ukraina-2072711540.html
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2026
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2026
украина
россия
Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, заявил Лавров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Запад хочет любой ценой сохранить режим на Украине, чтобы он продолжал "кусать" Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"То, что (генсек НАТО
Марк) Рютте произнес, выступая в парламенте, в верховной Раде Украины
означает, что готовится интервенция... То есть, ровно все наоборот по сравнению с теми коллективными гарантиями, которые были согласованы нами и украинцами в апреле 2022 года. Тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет любой ценой сохранить, лишь бы он продолжал кусать Российскую Федерацию", - сказал Лавров
по итогам переговоров с председателем ОБСЕ
Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу
.
Во время выступления в Верховной раде во вторник Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украине якобы появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, которые согласились участвовать в этом.
В пятницу Лавров проводит переговоры с Кассисом и Синирлиоглу. Как сообщили в российском МИД в преддверии встречи, главной темой повестки станет обсуждение путей преодоления кризиса ОБСЕ, который стал следствием "деструктивных действий ряда западных стран, использующих Организацию в собственных интересах". Стороны обсудят вопросы экономико-экологического измерения ОБСЕ, затронут проблему финансового обеспечения деятельности организации и перспективы согласования ее бюджета на текущий год, а также дадут оценки ситуации в гуманитарном измерении.