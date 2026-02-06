Украина выдвинула дерзкое требование к Европе

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Киев потребовал от ЕС обозначить позицию по вопросу принятия Украины в союз уже в 2027 году, об этом заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква во время встречи с делегацией Европарламента. Его цитирует издание "Страна.ua".



"Членство Украины в Европейском союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение относительно членства Украины уже в 2027 году", — сказал он.