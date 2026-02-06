Рейтинг@Mail.ru
Украина выдвинула дерзкое требование к Европе - РИА Новости, 06.02.2026
11:33 06.02.2026 (обновлено: 20:29 06.02.2026)
Украина выдвинула дерзкое требование к Европе
Киев потребовал от ЕС обозначить позицию по вопросу принятия Украины в союз уже в 2027 году, об этом заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква во время... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Киев потребовал от ЕС обозначить позицию по вопросу принятия Украины в союз уже в 2027 году, об этом заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква во время встречи с делегацией Европарламента. Его цитирует издание "Страна.ua".

"Членство Украины в Европейском союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение относительно членства Украины уже в 2027 году", — сказал он.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим — с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Некоторые европейские страны, в свою очередь, выступают против присоединения Киева к союзу. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. А глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш считает, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, поскольку ее поведение не соответствует статусу страны — кандидата в члены сообщества.
