На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.02.2026
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:32:00+03:00
2026-02-06T10:32:00+03:00
2026-02-06T10:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украина
2026
Новости
ru-RU
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина