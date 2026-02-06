Рейтинг@Mail.ru
"Бьются в истерике": на Западе назвали последствия интервью Зеленского
04:43 06.02.2026
"Бьются в истерике": на Западе назвали последствия интервью Зеленского
"Бьются в истерике": на Западе назвали последствия интервью Зеленского
Глава европейской дипломатии Кая Каллас может ополчиться на Владимира Зеленского из-за его интервью французскому телеканалу France 2, заявил британский военный... РИА Новости, 06.02.2026
"Бьются в истерике": на Западе назвали последствия интервью Зеленского

Меркурис: интервью Зеленского разозлило Каю Каллас и других дипломатов ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас может ополчиться на Владимира Зеленского из-за его интервью французскому телеканалу France 2, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас, прежде всего, бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести", — пояснил он.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Нет возможности": в Польше резко ответили Зеленскому
02:53
По словам эксперта, Зеленский сделал несколько противоречивых заявлений, к примеру, значительно занизив число потерь у ВСУ.
"Зеленскому придется противостоять реальности того, во что он втянул Украину, того, что он сделал, и столкнуться с последствиями для десятков тысяч, возможно, сотен тысяч молодых жизней, потерянных или загубленных", — подчеркнул Меркурис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
На Западе забили тревогу из-за случившегося с Зеленским на интервью
03:27
Позавчера Владимир Зеленский дал интервью телеканалу France 2, утверждая, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Пришла расплата": в США сделали резкое заявление после интервью Зеленского
01:38
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийКайя КалласАлександр МеркурисВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
