https://ria.ru/20260206/ukraina-2072589654.html
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2026
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
Британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием дипмиссии этой страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T02:59:00+03:00
2026-02-06T02:59:00+03:00
2026-02-06T09:24:00+03:00
украина
лондон
россия
андрей келин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981526_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_df73e4ef3181c35d90b45bee7713f466.jpg
https://ria.ru/20260205/otnosheniya-2072386120.html
https://ria.ru/20251210/britaniya-2061245342.html
украина
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981526_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ed10559a3a15c9b776b63d42f99a6697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, лондон, россия, андрей келин, вооруженные силы украины
Украина, Лондон, Россия, Андрей Келин, Вооруженные силы Украины
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
Посол Келин: британские офицеры работают на Украине под прикрытием посольства