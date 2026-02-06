Рейтинг@Mail.ru
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
02:59 06.02.2026 (обновлено: 09:24 06.02.2026)
Британские офицеры работают на Украине под прикрытием, заявил посол
Британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием дипмиссии этой страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 06.02.2026
украина, лондон, россия, андрей келин, вооруженные силы украины
Украина, Лондон, Россия, Андрей Келин, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости. Британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием дипмиссии этой страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин.
"Присутствие британских кадровых офицеров и военнослужащих на украинской территории — факт общеизвестный. Речь, например, о группе советников, работающих в Киеве под прикрытием британского посольства. Есть и те, кто обеспечивает специализированную боевую подготовку ВСУ", — сказал дипломат.

Он напомнил, что в декабре Лондон признал гибель на Украине офицера британских вооруженных сил Джорджа Хули в результате несчастного случая при обучении украинцев применению переданной Лондоном военной техники.
"С учетом щекотливости вопроса с точки зрения международного права британцы опасаются выявления фактов участия их кадровых офицеров в боевых действиях на стороне Украины. Впрочем, способов представить все в относительно пристойном виде немало", — добавил Келин.
Министерство обороны Великобритании в середине декабря сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
Как сообщила газета Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения.
Украина Лондон Россия Андрей Келин Вооруженные силы Украины
 
 
