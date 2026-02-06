"Больные и опасные": произошедшее на Украине шокировало журналиста

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х руководство Верховной рады Украины за предложение снизить минимальный возраст для заключения брака с девушкой с 16 до 14 лет.
"Это очень больные и опасные люди", — написал он.
Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля 2025 года сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленскийпризнал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как отметила в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.