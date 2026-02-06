Рейтинг@Mail.ru
"Больные и опасные": произошедшее на Украине шокировало журналиста - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072586550.html
"Больные и опасные": произошедшее на Украине шокировало журналиста
"Больные и опасные": произошедшее на Украине шокировало журналиста - РИА Новости, 06.02.2026
"Больные и опасные": произошедшее на Украине шокировало журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х руководство Верховной рады Украины за предложение снизить минимальный возраст для заключения брака с... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T01:40:00+03:00
2026-02-06T01:40:00+03:00
в мире
украина
чей боуз
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c054ae5f6daada0947f2431f42d3b62c.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072520144.html
https://ria.ru/20260205/vengriya-2072579781.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067877304_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21df0e43d5ad931f12fefee015c814ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чей боуз, верховная рада украины
В мире, Украина, Чей Боуз, Верховная Рада Украины
"Больные и опасные": произошедшее на Украине шокировало журналиста

Боуз раскритиковал идею властей Украины снизить возраст брака до 14 лет

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х руководство Верховной рады Украины за предложение снизить минимальный возраст для заключения брака с девушкой с 16 до 14 лет.
«

"Это очень больные и опасные люди", — написал он.

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за Зеленского
Вчера, 17:14
В среду издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на проект нового гражданского кодекса Украины, что в Раде предложили снизить минимальный возраст для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет. Отмечается, что решение о такой возможности будет приниматься исключительно судом.
Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля 2025 года сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленскийпризнал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как отметила в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Сийярто назвал заявление Рютте о войсках на Украине возмутительным
Вчера, 23:50
 
В миреУкраинаЧей БоузВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала