Украинские СМИ сообщают о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире, запорожье, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
