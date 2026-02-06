В Уфе суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа

УФА, 6 фев – РИА Новости. Суд в Уфе отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу местного жителя, который выбросил маленькую дочь с высоты четвертого этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.

Ранее психиатрические эксперты признали мужчину невменяемым. Следователи не смогли допросить уфимца из-за его состояния.

Окончательное решение по уголовному делу о покушении на убийство принял Орджоникидзевский районный суд города, судебное заседание было закрытым для прессы.

"Судом принято решение о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях специализированного типа", - сообщили агентству в следственном управлении.