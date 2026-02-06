Рейтинг@Mail.ru
В Уфе суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа
15:02 06.02.2026
В Уфе суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа
В Уфе суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа
Суд в Уфе отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу местного жителя, который выбросил маленькую дочь с высоты четвертого этажа, сообщили РИА РИА Новости, 06.02.2026
2026
происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
В Уфе суд отправил на лечение мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа

В Уфе мужчину, выбросившего дочь с четвертого этажа, отправили в психбольницу

Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 6 фев – РИА Новости. Суд в Уфе отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу местного жителя, который выбросил маленькую дочь с высоты четвертого этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.
Ранее психиатрические эксперты признали мужчину невменяемым. Следователи не смогли допросить уфимца из-за его состояния.
Окончательное решение по уголовному делу о покушении на убийство принял Орджоникидзевский районный суд города, судебное заседание было закрытым для прессы.
"Судом принято решение о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях специализированного типа", - сообщили агентству в следственном управлении.
В Уфе 9 октября 2025 года в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа бросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. Позже минздрав сообщил, что девочка доставлена в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России, в конце декабря ребёнка выписали, она вернулась домой.
Происшествия
 
 
