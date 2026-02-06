Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе ВСУ - РИА Новости, 06.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 06.02.2026 (обновлено: 22:15 06.02.2026)
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе ВСУ
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе ВСУ - РИА Новости, 06.02.2026
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе ВСУ
При ударе ВСУ по Шебекинскому округу в Белгородской области погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
шебекинский район
происшествия
муром
белгород
белгородская область
шебекинский район
муром
белгород
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, шебекинский район, происшествия, муром, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Шебекинский район, Происшествия, Муром, Белгород
В Белгородской области мирный житель погиб при ударе ВСУ

В Белгородской области мирный житель погиб при ударе ВСУ, еще один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. При ударе ВСУ по Шебекинскому округу в Белгородской области погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Муром беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте", — написал он в МАХ.
Пострадавшую женщину доставили в больницу в Белгороде в тяжелом состоянии. У нее минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Машина сгорела.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
