В Белгородской области мирный житель погиб при ударе ВСУ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. При ударе ВСУ по Шебекинскому округу в Белгородской области погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Погиб один мирный житель, второй получил ранения. В селе Муром беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте", — написал он в МАХ.
Пострадавшую женщину доставили в больницу в Белгороде в тяжелом состоянии. У нее минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения и ожоги. Машина сгорела.
Украинские боевики ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
