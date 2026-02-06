Рейтинг@Mail.ru
ВС США нанесли удар по судну в Тихом океане - РИА Новости, 06.02.2026
05:50 06.02.2026 (обновлено: 08:38 06.02.2026)
ВС США нанесли удар по судну в Тихом океане
ВС США нанесли удар по судну в Тихом океане
Американские военные атаковали судно, якобы причастное к наркоторговле в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х. РИА Новости, 06.02.2026
ВС США нанесли удар по судну в Тихом океане

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США USS Gravely
Эсминец ВМС США USS Gravely - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США USS Gravely. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американские военные атаковали судно, якобы причастное к наркоторговле в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х.
"Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями <…>. В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста", — говорится в релизе.
По утверждению Пентагона, разведданные свидетельствуют о том, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по торговле запрещенными веществами.
Атаку провели по приказу главы Южного командования генерала Фрэнсиса Донована.
Захарова осудила враждебные действия США против Кубы
Удары ВС США по судам

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Помимо Тихого океана, США атакуют суда и в Карибском море. Эти действия, в частности, привели к обострению отношений с Венесуэлой. Кульминацией этого стали захват ее президента Николаса Мадуро с женой и обстрелы Каракаса.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета
