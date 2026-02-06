ВС США нанесли удар по судну в Тихом океане

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американские военные атаковали судно, якобы причастное к наркоторговле в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США в соцсети Американские военные атаковали судно, якобы причастное к наркоторговле в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США в соцсети Х

« "Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями <…>. В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста", — говорится в релизе.

По утверждению Пентагона, разведданные свидетельствуют о том, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по торговле запрещенными веществами.

Атаку провели по приказу главы Южного командования генерала Фрэнсиса Донована.

Удары ВС США по судам

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Помимо Тихого океана, США атакуют суда и в Карибском море. Эти действия, в частности, привели к обострению отношений с Венесуэлой. Кульминацией этого стали захват ее президента Николаса Мадуро с женой и обстрелы Каракаса.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.