Военные США заявили об ударе по судну, якобы причастному к наркоторговле
05:50 06.02.2026 (обновлено: 10:37 06.02.2026)
Военные США заявили об ударе по судну, якобы причастному к наркоторговле
Военные США заявили об ударе по судну, якобы причастному к наркоторговле

Военные США ударили по судну в Тихом океане, якобы причастному к наркоторговле

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США USS Gravely (DDG 107)
Эсминец ВМС США USS Gravely (DDG 107) - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США USS Gravely (DDG 107). Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Военные США заявили об ударе по судну, якобы причастному к наркоторговле в восточной части Тихого океана.
Атака проводилась по приказу командующего Южным командованием армии США генерала Фрэнсиса Донована.
"Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями… В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста", — говорится в заявлении командования в соцсети Х.
По утверждению Пентагона, разведданные свидетельствуют о том, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле.
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане
24 января, 01:35

Атаки на суда

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Помимо Тихого океана, США атакуют суда и в Карибском море. Эти действия, в частности, привели к обострению отношений с Венесуэлой. Кульминацией этого стал захват ее президента Николаса Мадуро с женой и обстрелы Каракаса.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: первый удар США по судну на Карибах был с замаскированного самолета
13 января, 05:43
 
В миреСШАТихий океан
 
 
