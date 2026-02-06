МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Военные США заявили об ударе по судну, якобы причастному к наркоторговле в восточной части Тихого океана.

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.