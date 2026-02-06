МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Военные США заявили об ударе по судну, якобы причастному к наркоторговле в восточной части Тихого океана.
Атака проводилась по приказу командующего Южным командованием армии США генерала Фрэнсиса Донована.
"Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями… В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста", — говорится в заявлении командования в соцсети Х.
По утверждению Пентагона, разведданные свидетельствуют о том, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле.
24 января, 01:35
Атаки на суда
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Помимо Тихого океана, США атакуют суда и в Карибском море. Эти действия, в частности, привели к обострению отношений с Венесуэлой. Кульминацией этого стал захват ее президента Николаса Мадуро с женой и обстрелы Каракаса.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.