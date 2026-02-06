Рейтинг@Mail.ru
СМИ: французские военные проводят учения в 150 километрах от границы России - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ucheniya-2072745193.html
СМИ: французские военные проводят учения в 150 километрах от границы России
СМИ: французские военные проводят учения в 150 километрах от границы России - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: французские военные проводят учения в 150 километрах от границы России
Французские военные тренируются вести боевые действия в условиях больших холодов на территории Эстонии, в 150 километрах от границы с Россией, передает в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:02:00+03:00
2026-02-06T17:02:00+03:00
в мире
эстония
россия
франция
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048338150_0:171:3001:1859_1920x0_80_0_0_e56ee7d0bb92a6c1a5465802a2120468.jpg
https://ria.ru/20250221/ucheniya-2000584049.html
https://ria.ru/20260127/ssha-2070385057.html
эстония
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048338150_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_31f65127d58e413421611548ddc6155c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, россия, франция, нато
В мире, Эстония, Россия, Франция, НАТО
СМИ: французские военные проводят учения в 150 километрах от границы России

TF1: французские военные проводят учения в Эстонии в холода в 150 км от России

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Французские военные тренируются вести боевые действия в условиях больших холодов на территории Эстонии, в 150 километрах от границы с Россией, передает в пятницу телеканал TF1, опубликовавший кадры тренировок военных.
"В условиях нестабильной международной обстановки… Франция проводит учения совместно с союзниками. (Французские - ред.) солдаты находятся в Эстонии... Цель учений - научиться воевать и выживать в экстремальных холодных погодных условиях", - говорится в сообщении.
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Плацдарм почти готов". В НАТО решили зайти с другого направления
21 февраля 2025, 08:00
В расшифровке уточняется, что учения проходят в 150 километрах от границы Эстонии с Россией. Помимо военнослужащих Франции и Эстонии в них принимают участие также американские и британские военные, добавляет TF1.
На опубликованных телеканалом кадрах видно, как французские солдаты пробираются по лесу и ведут огонь по расположению предполагаемого противника. Отмечается, что температура во время учений опустилась до минус 20 градусов Цельсия.
В настоящее время ВС Франции задействованы в трех операциях в Европе: около 450 военных находятся в Эстонии в рамках операции Lynx, от 800 до 1100 солдат дислоцированы в Румынии в рамках операции Aigle. Также французские военные находятся в Польше для обучения украинских.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Катастрофа близка: вассалы США затрепыхались
27 января, 08:00
 
В миреЭстонияРоссияФранцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала