СМИ: французские военные проводят учения в 150 километрах от границы России

ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Французские военные тренируются вести боевые действия в условиях больших холодов на территории Эстонии, в 150 километрах от границы с Россией, передает в пятницу телеканал TF1, опубликовавший кадры тренировок военных.
В расшифровке уточняется, что учения проходят в 150 километрах от границы Эстонии с Россией. Помимо военнослужащих Франции и Эстонии в них принимают участие также американские и британские военные, добавляет TF1.
На опубликованных телеканалом кадрах видно, как французские солдаты пробираются по лесу и ведут огонь по расположению предполагаемого противника. Отмечается, что температура во время учений опустилась до минус 20 градусов Цельсия.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
