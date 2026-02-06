В Саратове завели дело из-за непредоставления участков многодетным семьям

САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в Саратове после жалоб многодетных семей, тысячи которых годами стоят в очереди на получение бесплатных земельных участков, сообщили в региональном СУСК.

По версии следствия, власти Саратова разработали и утвердили проект планировки территории в Кировском районе, которым определены границы 470 земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям. Но эти земельные участки не были обеспечены объектами инфраструктуры. Следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в СУСК.