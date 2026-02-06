https://ria.ru/20260206/uchastki-2072755213.html
В Саратове завели дело из-за непредоставления участков многодетным семьям
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиям возбуждено в Саратове после жалоб многодетных семей, тысячи которых годами стоят в очереди на
САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в Саратове после жалоб многодетных семей, тысячи которых годами стоят в очереди на получение бесплатных земельных участков, сообщили в региональном СУСК.
В январе саратовская общественная организация "Комитет многодетных семей" сообщила, что обратилась в областную прокуратуру после публикации списка земельных участков для многодетных, который несоизмеримо меньше очереди семей. В конце января комитет по управлению имуществом администрации Саратова
опубликовал перечень из 10 земельных участков для бесплатного предоставления многодетным. В то же время по данным на 8 декабря 2025 года, как выяснило РИА Новости, в очереди числились 7794 семьи, некоторые – с 2012 года.
В четверг председатель СУСК РФ
по Саратовской области
Дмитрий Костин и прокурор региона Сергей Филипенков провели прием с участием чиновников администрации Саратова.
"По поручению руководителя следственного управления… по результатам приема многодетных граждан следственным отделом по Кировскому району
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале
в пятницу.
По версии следствия, власти Саратова разработали и утвердили проект планировки территории в Кировском районе, которым определены границы 470 земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям. Но эти земельные участки не были обеспечены объектами инфраструктуры. Следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в СУСК.