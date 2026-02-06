Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени подросток серьезно пострадал при наезде трактора на остановку
20:03 06.02.2026
В Тюмени подросток серьезно пострадал при наезде трактора на остановку
В Тюмени подросток серьезно пострадал при наезде трактора на остановку - РИА Новости, 06.02.2026
В Тюмени подросток серьезно пострадал при наезде трактора на остановку
Подростка у автобусной остановки в Тюмени сбил трактор во время уборки снега, врачи оценивают его состояние как тяжелое. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:03:00+03:00
2026-02-06T20:03:00+03:00
происшествия
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
тюмень
происшествия, тюмень
Происшествия, Тюмень
В Тюмени подросток серьезно пострадал при наезде трактора на остановку

Подросток серьезно пострадал при наезде трактора у автобусной остановки в Тюмени

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 6 фев - РИА Новости. Подростка у автобусной остановки в Тюмени сбил трактор во время уборки снега, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
По данным облпрокуратуры, в пятницу возле остановки "Восточный-3" по улице Широтной в Тюмени на подростка наехал трактор во время уборки снега, пострадавший госпитализирован.
"После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №2. Пациент в тяжелом состоянии госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального депздрава.
Ранее облпрокуратура сообщила, что из-за наезда снегоуборочной техники на подростка начата проверка.
