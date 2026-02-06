В Тюмени подросток серьезно пострадал при наезде трактора на остановку

ТЮМЕНЬ, 6 фев - РИА Новости. Подростка у автобусной остановки в Тюмени сбил трактор во время уборки снега, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу №2. Пациент в тяжелом состоянии госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального депздрава.