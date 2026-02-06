Рейтинг@Mail.ru
22:44 06.02.2026
Шурина экс-мэра Стамбула задержали по делу о наркотиках
Шурина экс-мэра Стамбула задержали по делу о наркотиках
в мире, стамбул, экрем имамоглу
В мире, Стамбул, Экрем Имамоглу
АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Шурин экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу Али Кая был задержан в рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, передал гостелеканал TRT haber.
"В рамках расследования были арестованы 14 подозреваемых, в том числе Али Кая", - сообщили турецкие СМИ со ссылкой на материалы следствия.
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ЕС не планирует возобновлять переговоры с Турцией о ее членстве, пишут СМИ
Вчера, 09:45
По данным прокуратуры, Али Кая является братом супруги Экрема Имамоглу Дилек Имамоглу и, таким образом, приходится ему шурином. Задержания были произведены в ходе оперативных мероприятий, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Подробности обвинений в отношении фигурантов официально не раскрываются.
Дело вызвало дополнительный общественный резонанс на фоне ранее произошедшего ареста самого Экрема Имамоглу в рамках отдельного расследования. Турецкие власти ранее подчеркивали, что все следственные действия в отношении экс-мэра Стамбула носят исключительно правовой характер и осуществляются в соответствии с законодательством.
Расследование продолжается, не исключаются новые задержания.
Первое заседание суда по существу по делу о коррупции в мэрии Стамбула, фигурантами по которому проходят более 400 человек, в том числе экс-мэр Экрем Имамоглу, запланировано на 9 марта 2026 года. Прокуратура потребовала для Имамоглу до 2352 лет лишения свободы. В общей сложности речь идет о 143 преступных эпизодах, в том числе о 12 эпизодах взяточничества, семи эпизодах отмывания средств и семи эпизодах мошенничества.
Член главной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Имамоглу возглавлял мэрию мегаполиса с 2019 года, в 2024 году он был переизбран на этот пост с отрывом почти в 12% от конкурента от правящей партии. С 23 марта арестованный мэр находится под стражей в тюрьме в стамбульском пригороде Силиври по обвинению в коррупции, прошение прокуратуры об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник
4 февраля, 13:57
 
В миреСтамбулЭкрем Имамоглу
 
 
