Шурина экс-мэра Стамбула задержали по делу о наркотиках

АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Шурин экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу Али Кая был задержан в рамках расследования по делу о наркотиках, проводимого Генеральной прокуратурой Стамбула, передал гостелеканал TRT haber

"В рамках расследования были арестованы 14 подозреваемых, в том числе Али Кая", - сообщили турецкие СМИ со ссылкой на материалы следствия.

По данным прокуратуры, Али Кая является братом супруги Экрема Имамоглу Дилек Имамоглу и, таким образом, приходится ему шурином. Задержания были произведены в ходе оперативных мероприятий, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Подробности обвинений в отношении фигурантов официально не раскрываются.

Дело вызвало дополнительный общественный резонанс на фоне ранее произошедшего ареста самого Экрема Имамоглу в рамках отдельного расследования. Турецкие власти ранее подчеркивали, что все следственные действия в отношении экс-мэра Стамбула носят исключительно правовой характер и осуществляются в соответствии с законодательством.

Расследование продолжается, не исключаются новые задержания.

Первое заседание суда по существу по делу о коррупции в мэрии Стамбула, фигурантами по которому проходят более 400 человек, в том числе экс-мэр Экрем Имамоглу, запланировано на 9 марта 2026 года. Прокуратура потребовала для Имамоглу до 2352 лет лишения свободы. В общей сложности речь идет о 143 преступных эпизодах, в том числе о 12 эпизодах взяточничества, семи эпизодах отмывания средств и семи эпизодах мошенничества.