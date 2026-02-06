https://ria.ru/20260206/turtsiya-2072724524.html
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений - РИА Новости, 06.02.2026
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений
Посольство России выразило соболезнования Турецкой Республике и турецкому народу в годовщину сокрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 года. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:52:00+03:00
2026-02-06T15:52:00+03:00
2026-02-06T15:52:00+03:00
в мире
турция
россия
кахраманмараш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_a8fdd31bd8b14a751d8535644603b827.jpg
https://ria.ru/20260206/marshrut-2072697469.html
https://ria.ru/20260206/london-2072718776.html
турция
россия
кахраманмараш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_db70b1eaa2e039f1a14e3c6e7942f929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, кахраманмараш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Турция, Россия, Кахраманмараш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений
Посольство РФ выразило соболезнования Турции в годовщину "катастрофы века"