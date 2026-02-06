Рейтинг@Mail.ru
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/turtsiya-2072724524.html
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений - РИА Новости, 06.02.2026
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений
Посольство России выразило соболезнования Турецкой Республике и турецкому народу в годовщину сокрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 года. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:52:00+03:00
2026-02-06T15:52:00+03:00
в мире
турция
россия
кахраманмараш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_a8fdd31bd8b14a751d8535644603b827.jpg
https://ria.ru/20260206/marshrut-2072697469.html
https://ria.ru/20260206/london-2072718776.html
турция
россия
кахраманмараш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_db70b1eaa2e039f1a14e3c6e7942f929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, кахраманмараш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Турция, Россия, Кахраманмараш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Посольство России выразило соболезнования Турции в годовщину землетрясений

Посольство РФ выразило соболезнования Турции в годовщину "катастрофы века"

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Посольство России выразило соболезнования Турецкой Республике и турецкому народу в годовщину сокрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля 2023 года.
В пятницу в Турции чтят память жертв так называемой "катастрофы века" — серии разрушительных землетрясений, произошедших на юго-востоке страны. Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом около девяти часов были зафиксированы в провинции Кахраманмараш и ощущались в 11 провинциях Турции, а также в соседних государствах. По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 55 тысяч человек.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия готова обсуждать подключение к "Маршруту Трампа", заявил посол
Вчера, 14:19
"Посольство России в Турции вновь выражает соболезнования Турецкой Республике и турецкому народу в годовщину землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года", — говорится в сообщении российского диппредставительства в Telegram.
Россия в первые часы после катастрофы направила в Турцию спасателей МЧС, врачей и кинологические расчёты. Российские специалисты участвовали в поисково-спасательных работах в пострадавших регионах, оказывали медицинскую помощь и содействовали разбору завалов. Кроме того, в Турцию были доставлены гуманитарные грузы с медикаментами, оборудованием и предметами первой необходимости.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Посол рассказал об атмосфере в Лондоне после публикации файлов Эпштейна
Вчера, 15:33
 
В миреТурцияРоссияКахраманмарашМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала