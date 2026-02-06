Рейтинг@Mail.ru
АТОР рассказала, где лучше бронировать сетевые отели - РИА Новости, 06.02.2026
Туризм
Туризм
 
17:23 06.02.2026
АТОР рассказала, где лучше бронировать сетевые отели
АТОР рассказала, где лучше бронировать сетевые отели - РИА Новости, 06.02.2026
АТОР рассказала, где лучше бронировать сетевые отели
Номера в сетевых отелях лучше бронировать у туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) на фоне информации о том, что крупные российские гостиницы... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:23:00+03:00
2026-02-06T17:23:00+03:00
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
российский союз туриндустрии (рст)
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
ассоциация туроператоров россии (атор), российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ)
АТОР рассказала, где лучше бронировать сетевые отели

АТОР: номера в сетевых отелях лучше бронировать у туроператоров

Выдача оформленных путевок в туристическом агентстве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Выдача оформленных путевок в туристическом агентстве . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Номера в сетевых отелях лучше бронировать у туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) на фоне информации о том, что крупные российские гостиницы прекратили продажу номеров через сервис "Яндекс Путешествия".
В четверг Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что крупные российские гостиницы с совокупным номерным фондом в 50 тысяч отключили продажу номеров через "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%, уточнил РСТ.
Встреча Путина с главой группы компаний Мантера - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Путин обсудил с главой совета директоров группы "Мантера" развитие туризма
Вчера, 14:03
"В Ассоциацию туроператоров (АТОР) поступает много вопросов о том, где лучше бронировать сетевые отели. Отвечаем: у туроператоров", - рассказали в АТОР.
В ассоциации отметили, что у крупнейших туроператоров сейчас есть доступ к бронированию более 10 тысяч объектов размещения по всей стране - проверенных гостиниц, в том числе сетевых, с корректным описанием и без наценок.
"Яндекс Путешествия" ранее сообщали РИА Новости, что повышение комиссии вызвано растущими издержками на развитие - оно было первым за три года, при этом на сервисе остается еще более миллиона предложений для проживания в разных регионах.
Вид на город Вунгтау - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Туристов из России предупредили об опасности вьетнамских сколопендр и медуз
3 февраля, 06:20
 
ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
