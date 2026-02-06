https://ria.ru/20260206/turizm-2072752296.html
АТОР рассказала, где лучше бронировать сетевые отели
Номера в сетевых отелях лучше бронировать у туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) на фоне информации о том, что крупные российские гостиницы... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Номера в сетевых отелях лучше бронировать у туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) на фоне информации о том, что крупные российские гостиницы прекратили продажу номеров через сервис "Яндекс Путешествия".
В четверг Российский союз туриндустрии (РСТ)
сообщил, что крупные российские гостиницы с совокупным номерным фондом в 50 тысяч отключили продажу номеров через "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%, уточнил РСТ.
"В Ассоциацию туроператоров (АТОР
) поступает много вопросов о том, где лучше бронировать сетевые отели. Отвечаем: у туроператоров", - рассказали в АТОР.
В ассоциации отметили, что у крупнейших туроператоров сейчас есть доступ к бронированию более 10 тысяч объектов размещения по всей стране - проверенных гостиниц, в том числе сетевых, с корректным описанием и без наценок.
"Яндекс Путешествия" ранее сообщали РИА Новости, что повышение комиссии вызвано растущими издержками на развитие - оно было первым за три года, при этом на сервисе остается еще более миллиона предложений для проживания в разных регионах.