АТОР рассказала, где лучше бронировать сетевые отели

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Номера в сетевых отелях лучше бронировать у туроператоров, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) на фоне информации о том, что крупные российские гостиницы прекратили продажу номеров через сервис "Яндекс Путешествия".

В четверг Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что крупные российские гостиницы с совокупным номерным фондом в 50 тысяч отключили продажу номеров через "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%, уточнил РСТ.

"В Ассоциацию туроператоров ( АТОР ) поступает много вопросов о том, где лучше бронировать сетевые отели. Отвечаем: у туроператоров", - рассказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что у крупнейших туроператоров сейчас есть доступ к бронированию более 10 тысяч объектов размещения по всей стране - проверенных гостиниц, в том числе сетевых, с корректным описанием и без наценок.