На Сахалине и Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Очередной циклон в субботу принесет на южные Курилы ураганный ветер, а на побережьях Сахалина возможен шторм, сообщает региональный главк МЧС России.
"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении ведомства.
По информации сахалинского управления Росгидромета, ночью в субботу в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается ветер 22-27 метров в секунду с порывами до ураганных значений (33-35 метров в секунду). В 11 муниципалитетах Сахалина - Корсаковском, Долинском, Анивском, Холмском, Невельском, Макаровском, Томаринском, Углегорском, Ногликском, Охинском районах и Южно-Сахалинске - в субботу синоптики прогнозируют сильный снегопад на востоке острова, ночью местами метель и ветер на побережьях 20-25 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, а туристам на маршруте переждать непогоду в подготовленных местах.