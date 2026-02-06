https://ria.ru/20260206/tsentr-2072650063.html
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия, освободив два села в ДНР, ВСУ за неделю потеряли свыше 2560 военнослужащих
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
2026
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 2560 военных в зоне действий "Центра за неделю