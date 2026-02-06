Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 06.02.2026
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО - РИА Новости, 06.02.2026
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия, освободив два села в ДНР, ВСУ за неделю потеряли свыше 2560 военнослужащих... РИА Новости, 06.02.2026
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия, освободив два села в ДНР, ВСУ за неделю потеряли свыше 2560 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Торецкое и Сухецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2560 военнослужащих, танк, 35 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и 13 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
