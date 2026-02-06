Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов

Вложения в золото в середине зимы увеличились на 23,3% и составили рекордные в современной истории 402,7 миллиарда долларов.

Доля этого драгметалла в российских активах в результате выросла до 48,3% с 43,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес золота составлял 54,8%. При этом его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов.