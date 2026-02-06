https://ria.ru/20260206/tsb-2072727695.html
Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов
Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов - РИА Новости, 06.02.2026
Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов
Объем российских золотых резервов по итогам января достиг более 400 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06
2026-02-06T16:06:00+03:00
2026-02-06T16:54:00+03:00
россия
Новости
ru-RU
Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов
ЦБ: золотые резервы России впервые в истории превысили $400 млрд
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Объем российских золотых резервов по итогам января достиг более 400 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных
ЦБ.
Вложения в золото в середине зимы увеличились на 23,3% и составили рекордные в современной истории 402,7 миллиарда долларов.
Доля этого драгметалла в российских активах в результате выросла до 48,3% с 43,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес золота составлял 54,8%. При этом его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993-го — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1%.
Международные резервы России на утро 1 февраля выросли до 833,6 миллиарда долларов с 754,9 миллиарда 1 января.