Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов
16:06 06.02.2026 (обновлено: 16:54 06.02.2026)
Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов
Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
хорошие новости
россия
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Хорошие новости
Золотые резервы России впервые превысили 400 миллиардов долларов

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Объем российских золотых резервов по итогам января достиг более 400 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Вложения в золото в середине зимы увеличились на 23,3% и составили рекордные в современной истории 402,7 миллиарда долларов.
Доля этого драгметалла в российских активах в результате выросла до 48,3% с 43,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с января 1995 года, когда удельный вес золота составлял 54,8%. При этом его стоимость тогда была всего 4,6 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993-го — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1%.

Международные резервы России на утро 1 февраля выросли до 833,6 миллиарда долларов с 754,9 миллиарда 1 января.

