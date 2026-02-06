Рейтинг@Mail.ru
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/tripoli-2072793373.html
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази - РИА Новости, 06.02.2026
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази
Задержание подозреваемого в нападении в 2012 году на консульство США в Бенгази Зубаяра аль-Бакуша произошло в его доме в Триполи, заявил РИА Новости советник по РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:32:00+03:00
2026-02-06T20:32:00+03:00
в мире
триполи
сша
бенгази
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_175:0:2898:1532_1920x0_80_0_0_31a1d2f0ca9d63425e04b35a4893251f.jpg
https://ria.ru/20260201/ssha-2071500743.html
триполи
сша
бенгази
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932120583_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_04ab4d340406629e08a4725d1dc11a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, триполи, сша, бенгази
В мире, Триполи, США, Бенгази
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази

Аль-Кажи: в Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США

© iStock.com / Sergey StrelkovВид на город Триполи
Вид на город Триполи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / Sergey Strelkov
Вид на город Триполи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕНГАЗИ, 6 фев - РИА Новости. Задержание подозреваемого в нападении в 2012 году на консульство США в Бенгази Зубаяра аль-Бакуша произошло в его доме в Триполи, заявил РИА Новости советник по европейским вопросам Совета национальной безопасности Ливии Абдельбасит аль-Кади.
"В деле Масуда, которое считается показательным для понимания дела аль-Бакуша, подозреваемый был похищен из своего дома в Триполи вооружённой группировкой, затем передан другой группировке, лояльной Правительству национального единства, после чего был передан американским должностным лицам за пределами ливийской территории — в частности, на Мальте",- сказал аль-Кади.
По словам советника, операция проводилась не как действие, согласованное между государствами, оно была осуществлено при координации с частью власти в стране - Правительством национального единства, и при содействии негосударственных акторов — вооруженных группировок.
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
США не хотят повторения ливийского сценария в Иране, заявил постпред в НАТО
1 февраля, 04:41
 
В миреТриполиСШАБенгази
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала