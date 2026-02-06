https://ria.ru/20260206/tripoli-2072793373.html
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази - РИА Новости, 06.02.2026
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази
Задержание подозреваемого в нападении в 2012 году на консульство США в Бенгази Зубаяра аль-Бакуша произошло в его доме в Триполи, заявил РИА Новости советник по
В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази
Аль-Кажи: в Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США
БЕНГАЗИ, 6 фев - РИА Новости. Задержание подозреваемого в нападении в 2012 году на консульство США в Бенгази Зубаяра аль-Бакуша произошло в его доме в Триполи, заявил РИА Новости советник по европейским вопросам Совета национальной безопасности Ливии Абдельбасит аль-Кади.
"В деле Масуда, которое считается показательным для понимания дела аль-Бакуша, подозреваемый был похищен из своего дома в Триполи
вооружённой группировкой, затем передан другой группировке, лояльной Правительству национального единства, после чего был передан американским должностным лицам за пределами ливийской территории — в частности, на Мальте",- сказал аль-Кади.
По словам советника, операция проводилась не как действие, согласованное между государствами, оно была осуществлено при координации с частью власти в стране - Правительством национального единства, и при содействии негосударственных акторов — вооруженных группировок.