В Триполи задержали подозреваемого в нападении на консульство США в Бенгази

БЕНГАЗИ, 6 фев - РИА Новости. Задержание подозреваемого в нападении в 2012 году на консульство США в Бенгази Зубаяра аль-Бакуша произошло в его доме в Триполи, заявил РИА Новости советник по европейским вопросам Совета национальной безопасности Ливии Абдельбасит аль-Кади.

По словам советника, операция проводилась не как действие, согласованное между государствами, оно была осуществлено при координации с частью власти в стране - Правительством национального единства, и при содействии негосударственных акторов — вооруженных группировок.