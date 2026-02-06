https://ria.ru/20260206/tramp-2072808556.html
Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины
Президент США Дональд Трамп в рамках нового торгового соглашения с Буэнос-Айресом должен в скором времени подписать указ, который значительно увеличит импорт... РИА Новости, 06.02.2026
Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины
CBS: Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины