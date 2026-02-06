Рейтинг@Mail.ru
Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/tramp-2072808556.html
Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины
Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины - РИА Новости, 06.02.2026
Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины
Президент США Дональд Трамп в рамках нового торгового соглашения с Буэнос-Айресом должен в скором времени подписать указ, который значительно увеличит импорт... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:54:00+03:00
2026-02-06T21:54:00+03:00
в мире
сша
буэнос-айрес (город)
аргентина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260201/tramp-2071503612.html
сша
буэнос-айрес (город)
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, буэнос-айрес (город), аргентина, дональд трамп
В мире, США, Буэнос-Айрес (город), Аргентина, Дональд Трамп
Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины

CBS: Трамп подпишет указ об увеличении импорта говядины из Аргентины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рамках нового торгового соглашения с Буэнос-Айресом должен в скором времени подписать указ, который значительно увеличит импорт говядины из Аргентины в Соединенные Штаты, передает телеканал CBS со ссылкой на источник.
По информации телеканала, Трамп должен подписать соответствующий президентский указ в пятницу. Как заявил каналу высокопоставленный чиновник администрации, расширение импорта является частью усилий по снижению цен на говядину для американских потребителей.
Ранее глава МИД Аргентины Пабло Кирно сообщил, что Вашингтон и Буэнос-Айрес подписали двустороннее торговое и инвестиционное соглашение, которое увеличили квоту на поставки говядины в США в пять раз, доведя ее до 100 тысяч тонн в год.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем
1 февраля, 05:39
 
В миреСШАБуэнос-Айрес (город)АргентинаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала