Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах

БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку на предстоящих выборах, отметив, что чем сильнее и больше друг, тем лучше.

"Мы переживаем военные времена и нуждаемся во всех друзьях. Чем сильнее и больше друг, тем лучше. Мы рады ему!" - сообщил Орбан в соцсети Facebook*.

Венгерский премьер, выступая на радио Kossuth, заявил, что его философия строится на "необходимости собирать друзей".

По его словам, Венгрия является "одной из немногих стран, куда американцы приносят капиталы, а не забирают их себе".

Отвечая на вопрос о возможном визите Трампа в Венгрию в течение ближайших двух месяцев, Орбан заявил, что "этого пока знать нельзя", поскольку поведенческая стратегия Трампа всегда строится на том, что "никто ничего не знает заранее наверняка".

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года.