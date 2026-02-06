https://ria.ru/20260206/tramp-2072791843.html
Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах
Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах - РИА Новости, 06.02.2026
Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку на предстоящих выборах, отметив, что чем сильнее и больше друг,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:18:00+03:00
2026-02-06T20:18:00+03:00
2026-02-06T20:18:00+03:00
в мире
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959162252_0:142:1772:1139_1920x0_80_0_0_147cec35b9fd049db778de5f36e7ad4d.jpg
https://ria.ru/20260119/vengriya-2068909510.html
https://ria.ru/20251110/vengriya-2053822453.html
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959162252_246:71:1668:1138_1920x0_80_0_0_464360c41aeab07d858123b4a7fbc81e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах
Орбан поблагодарил Трампа за поддержку на предстоящих выборах
БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку на предстоящих выборах, отметив, что чем сильнее и больше друг, тем лучше.
Президент США Дональд Трамп
заявил в четверг о своей поддержке Орбана
на предстоящих парламентских выборах, назвав его своим другом.
"Мы переживаем военные времена и нуждаемся во всех друзьях. Чем сильнее и больше друг, тем лучше. Мы рады ему!" - сообщил Орбан в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер, выступая на радио Kossuth, заявил, что его философия строится на "необходимости собирать друзей".
По его словам, Венгрия
является "одной из немногих стран, куда американцы приносят капиталы, а не забирают их себе".
Отвечая на вопрос о возможном визите Трампа в Венгрию в течение ближайших двух месяцев, Орбан заявил, что "этого пока знать нельзя", поскольку поведенческая стратегия Трампа всегда строится на том, что "никто ничего не знает заранее наверняка".
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская