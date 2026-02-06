Рейтинг@Mail.ru
Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах
06.02.2026
Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах
Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку на предстоящих выборах, отметив, что чем сильнее и больше друг,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:18:00+03:00
2026-02-06T20:18:00+03:00
в мире
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
Премьер Венгрии поблагодарил Трампа за поддержку на выборах

БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку на предстоящих выборах, отметив, что чем сильнее и больше друг, тем лучше.
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о своей поддержке Орбана на предстоящих парламентских выборах, назвав его своим другом.
"Мы переживаем военные времена и нуждаемся во всех друзьях. Чем сильнее и больше друг, тем лучше. Мы рады ему!" - сообщил Орбан в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер, выступая на радио Kossuth, заявил, что его философия строится на "необходимости собирать друзей".
По его словам, Венгрия является "одной из немногих стран, куда американцы приносят капиталы, а не забирают их себе".
Отвечая на вопрос о возможном визите Трампа в Венгрию в течение ближайших двух месяцев, Орбан заявил, что "этого пока знать нельзя", поскольку поведенческая стратегия Трампа всегда строится на том, что "никто ничего не знает заранее наверняка".
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
