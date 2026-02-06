https://ria.ru/20260206/tramp-2072791594.html
Трамп удалил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
Трамп удалил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены - РИА Новости, 06.02.2026
Трамп удалил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
Президент США Дональд Трамп удалил видео с обезьянами с лицами бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги Мишель, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
барак обама
дональд трамп
Трамп удалил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
РИА Новости: Трамп удалил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп удалил видео с обезьянами с лицами бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги Мишель, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Трамп
опубликовал видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица Обамы
и его супруги. Публикация была доступна в аккаунте американского лидера в Truth Social в течение 12 часов.
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что пост выложил по ошибке сотрудник администрации.
Удаленный сейчас ролик был посвящен проверке машин для голосования, использовавшихся на выборах в 2020 году, проигрыш на которых Джо Байдену Трамп до сих пор не признает.
В конце видео под композицию американской группы The Tokens, которая называется The Lion Sleeps Tonight, на секунду появляются две обезьяны с лицами Обамы и его супруги.