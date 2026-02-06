https://ria.ru/20260206/tramp-2072783041.html
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены - РИА Новости, 06.02.2026
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
сша
барак обама
дональд трамп
сша
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
Обезьяны с лицами Обамы и его жены появились в опубликованном Трампом видео