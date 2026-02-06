Рейтинг@Mail.ru
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены - РИА Новости, 06.02.2026
19:32 06.02.2026
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены - РИА Новости, 06.02.2026
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены
Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
сша
барак обама
дональд трамп
сша
в мире, сша, барак обама, дональд трамп
В мире, США, Барак Обама, Дональд Трамп
Трамп выложил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены

Обезьяны с лицами Обамы и его жены появились в опубликованном Трампом видео

Скриншот публикации Дональда Трампа в его соцсети Truth Social
Скриншот публикации Дональда Трампа в его соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Скриншот публикации Дональда Трампа в его соцсети Truth Social
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги Мишель.
Опубликованное главой США в его соцсети Truth Social видео посвящено проверке машин для голосования, использовавшихся на выборах в 2020 году, проигрыш на которых Джо Байдену Трамп до сих пор не признает.
В конце видео под композицию американской группы The Tokens, которая называется The Lion Sleeps Tonight, на секунду появляются две обезьяны, у которых вместо голов лица Обамы и его супруги.
Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии
24 января, 12:59
 
