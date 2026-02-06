В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Возобновление взаимодействия между военными ведомствами России и США говорит о желании главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношение с Москвой, заявил The Washington Post контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери.
"Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой — во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными", — говорится в публикации.
"Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой — во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными", — говорится в публикации.
По словам американского чиновника, у которого издание также взяло комментарий, решение возобновить военное взаимодействие между двумя странами стало прямым следствием мирных переговоров по Украине. И работа США и России в последние дни "создала основу для дальнейшего диалога", добавил он.
Накануне портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.
В четверг Европейское командование ВС США заявило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии
Накануне портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.
В четверг Европейское командование ВС США заявило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии