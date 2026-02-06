В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России

По словам американского чиновника, у которого издание также взяло комментарий, решение возобновить военное взаимодействие между двумя странами стало прямым следствием мирных переговоров по Украине. И работа США и России в последние дни "создала основу для дальнейшего диалога", добавил он.



Накануне портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.



В четверг Европейское командование ВС США заявило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии