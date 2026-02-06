Рейтинг@Mail.ru
В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/tramp-2072611602.html
В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России
В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России - РИА Новости, 06.02.2026
В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России
Возобновление взаимодействия между военными ведомствами России и США говорит о желании главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношение с Москвой, заявил... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T09:25:00+03:00
2026-02-06T09:25:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
москва
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071342675_0:94:3062:1817_1920x0_80_0_0_2c4ecdd5dfd80626a34885dcd043d6e5.jpg
https://ria.ru/20260206/malinen-2072604569.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070774107.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071342675_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c4f0f0b177c70f66fbe65e35b5f6e879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, москва, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, Москва, США
В США сделали внезапное заявление после нового решения Трампа по России

WP: возобновление общения военных говорит о намерении Трампа наладить связи с РФ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Возобновление взаимодействия между военными ведомствами России и США говорит о желании главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношение с Москвой, заявил The Washington Post контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери.

"Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой — во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными", — говорится в публикации.
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
На Западе сделали громкое заявление после российского удара
08:51
По словам американского чиновника, у которого издание также взяло комментарий, решение возобновить военное взаимодействие между двумя странами стало прямым следствием мирных переговоров по Украине. И работа США и России в последние дни "создала основу для дальнейшего диалога", добавил он.

Накануне портал Axios сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать обсуждение вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как утверждается, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ по меньшей мере еще полгода на время переговоров. Белый дом оставил эту информацию без комментария.

В четверг Европейское командование ВС США заявило, что США и Россия договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
29 января, 08:00
 
В миреРоссияДональд ТрампМоскваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала