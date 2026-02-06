Цены на обещанном сайте Трампа с лекарствами разы выше российских

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске именного сайта, на котором лекарства должны будут продаваться дешевле всего в мире, однако цены на препараты хоть и ниже рыночных в Штатах, но многократно превышают российские.

"Десятки наиболее распространенных рецептурных препаратов будут доступны со впечатляющей скидкой для всех покупателей через интернет-сайт", - объявил президент США о запуске именного портала по продаже лекарств.

Трамп пообещал, что эта инициатива приведет к сильнейшим преобразованиям. Предыдущие президенты пытались снизить цены, но не справились с этой задачей "даже близко", признал республиканец.

"Американцы платят за лекарства больше всех. Население США составляет 4% от мирового и употребляет 13% всех рецептурных препаратов. Семьдесят пять процентов доходов фармацевтические компании делают на США", - объяснил американский лидер.

"Моя администрация договорилась, что США будут платить самую низкую цену в мире за лекарства. Мы будем платить эквивалент самой низкой цены, где бы она ни была", - установил принцип Трамп.