Цены на обещанном сайте Трампа с лекарствами разы выше российских
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о запуске именного сайта, на котором лекарства должны будут продаваться дешевле всего в мире, однако цены на препараты хоть и ниже рыночных в Штатах, но многократно превышают российские.
"Десятки наиболее распространенных рецептурных препаратов будут доступны со впечатляющей скидкой для всех покупателей через интернет-сайт", - объявил президент США
о запуске именного портала по продаже лекарств.
Трамп
пообещал, что эта инициатива приведет к сильнейшим преобразованиям. Предыдущие президенты пытались снизить цены, но не справились с этой задачей "даже близко", признал республиканец.
"Американцы платят за лекарства больше всех. Население США составляет 4% от мирового и употребляет 13% всех рецептурных препаратов. Семьдесят пять процентов доходов фармацевтические компании делают на США", - объяснил американский лидер.
"Моя администрация договорилась, что США будут платить самую низкую цену в мире за лекарства. Мы будем платить эквивалент самой низкой цены, где бы она ни была", - установил принцип Трамп.
Эта же информация содержится на главной странице именного президентского фармсайта. Пока на нем 43 наименования. Трамп чаще всего вспоминает об "Оземпике". Приобрести этот "рецептурный препарат" в виде ручки для укола можно за 199 долларов, заявлено, что это ниже рыночной цены на 80%. Препарат "Дифлюкан" обойдется покупателю в 14 долларов, якобы после скидки в 50%. В Москве
цена составит около 150 рублей. Препарат "Медрол" - 25 долларов, средняя цена в аптеках Москвы - 400 рублей. Ингалятор "Айрсупра", показанный при астме, на сайте Трампа стоит 201 доллар, в России
- 2500 рублей.