СМИ: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал - РИА Новости, 06.02.2026
03:37 06.02.2026
СМИ: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал
СМИ: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал
Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на крупный инфраструктурный проект в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T03:37:00+03:00
2026-02-06T03:37:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
сша
чак шумер
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
сша
в мире, нью-йорк (город), вашингтон (штат), сша, чак шумер, дональд трамп, джо байден
В мире, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), США, Чак Шумер, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал

CNN: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на крупный инфраструктурный проект в Нью-Йорке, если он согласится на переименование вокзала Пенн-Стейшн в городе и аэропорта в столичном регионе Вашингтона в его честь, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
"Президент Дональд Трамп в прошлом месяце сообщил лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру, что он наконец готов снять заморозку миллиардов долларов финансирования крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке… В обмен на эти деньги Шумер должен был согласиться переименовать нью-йоркский вокзал Пенн-Стейшн и вашингтонский международный аэропорт Даллес в честь Трампа", - передает телеканал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом
Вчера, 07:12
Предложение Трампа было быстро отклонено Шумером, который сообщил президенту, что не обладает полномочиями для выполнения такой нестандартной просьбы, сообщил телеканал.
Штаты Нью‑Йорк и Нью‑Джерси подали в суд на администрацию Трампа за заморозку 16 миллиардов долларов на тоннель под рекой Гудзон 3 февраля, требуя немедленно возобновить финансирование ключевого проекта, одобренного еще администрацией Джо Байдена в 2023-2024 годах.
В декабре совет директоров Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне единогласно проголосовал за переименование его в центр Трампа-Кеннеди, что вызвало волну критики в адрес американского лидера и стало причиной отмены ряда концертов.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп собирается установить в Белом доме статую Колумба, пишет WP
4 февраля, 16:11
 
В мире, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), США, Чак Шумер, Дональд Трамп, Джо Байден
 
 
