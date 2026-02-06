СМИ: Трамп пообещал деньги на ж/д тоннель, если в его честь назовут вокзал

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру разморозить около 16 миллиардов долларов на крупный инфраструктурный проект в Нью-Йорке, если он согласится на переименование вокзала Пенн-Стейшн в городе и аэропорта в столичном регионе Вашингтона в его честь, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
"Президент Дональд Трамп в прошлом месяце сообщил лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру, что он наконец готов снять заморозку миллиардов долларов финансирования крупного инфраструктурного проекта в Нью-Йорке… В обмен на эти деньги Шумер должен был согласиться переименовать нью-йоркский вокзал Пенн-Стейшн и вашингтонский международный аэропорт Даллес в честь Трампа", - передает телеканал.
Предложение Трампа было быстро отклонено Шумером, который сообщил президенту, что не обладает полномочиями для выполнения такой нестандартной просьбы, сообщил телеканал.
Штаты Нью‑Йорк и Нью‑Джерси подали в суд на администрацию Трампа за заморозку 16 миллиардов долларов на тоннель под рекой Гудзон 3 февраля, требуя немедленно возобновить финансирование ключевого проекта, одобренного еще администрацией Джо Байдена в 2023-2024 годах.
В декабре совет директоров Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне единогласно проголосовал за переименование его в центр Трампа-Кеннеди, что вызвало волну критики в адрес американского лидера и стало причиной отмены ряда концертов.