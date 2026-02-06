"Мантера" планирует создать мегапроект на базе трех курортов, заявил Ткачев

По его словам, создав такую крупную горную инфраструктуру, компания сможет привлечь в год порядка восьми миллионов туристов и построить 550 километров трасс. "Это будет действительно очень удобно для людей, это перемещение с одного курорта на другой и так далее", - заключил он.