Новое генетическое тестирование для будущих родителей стало доступно по ОМС

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тестирование эмбрионов на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки стало бесплатным в России, с 2026 года его смогут пройти пациенты с риском рождения детей с наследственными заболеваниями в рамках ОМС, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

В пятницу исполняется 40 лет с момента рождения в России первого ребенка, зачатого с помощью экстрокорпорального оплодотворения (ЭКО), что ознаменовало начало новой эры в репродуктивной медицине страны.

"С 2026 года в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включены преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП), которые рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями (носителям генных мутаций, вызывающих моногенные заболевания, и носителям хромосомных аномалий)", - рассказала Долгушина.

Она уточнила, что теперь при планировании беременности у родителей детей с выявленными генетическими заболеваниями в ходе расширенного неонатального скрининга появилась возможность получить медпомощь по программе ОМС.