02:57 06.02.2026
Новое генетическое тестирование для будущих родителей стало доступно по ОМС
Новое генетическое тестирование для будущих родителей стало доступно по ОМС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКабинет акушера-гинеколога
Кабинет акушера-гинеколога - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Кабинет акушера-гинеколога. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тестирование эмбрионов на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки стало бесплатным в России, с 2026 года его смогут пройти пациенты с риском рождения детей с наследственными заболеваниями в рамках ОМС, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.
В пятницу исполняется 40 лет с момента рождения в России первого ребенка, зачатого с помощью экстрокорпорального оплодотворения (ЭКО), что ознаменовало начало новой эры в репродуктивной медицине страны.
"С 2026 года в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи включены преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М) и на структурные хромосомные перестройки (ПГТ-СП), которые рекомендовано назначать пациентам, имеющим высокий риск рождения детей с наследственными заболеваниями (носителям генных мутаций, вызывающих моногенные заболевания, и носителям хромосомных аномалий)", - рассказала Долгушина.
Она уточнила, что теперь при планировании беременности у родителей детей с выявленными генетическими заболеваниями в ходе расширенного неонатального скрининга появилась возможность получить медпомощь по программе ОМС.
"В РФ программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) доступны абсолютно всем гражданам, нуждающимся в данном виде помощи. В год проводится более 100 тысяч циклов ЭКО по ОМС. Ежегодно более 30 тысяч детей рождаются благодаря ВРТ. К настоящему моменту за все время использования ВРТ, по данным Российской ассоциации репродукции человека, родилось уже около 500 тысяч", - заключила эксперт.
