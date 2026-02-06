https://ria.ru/20260206/terakt-2072791727.html
В Москве несут цветы на станцию метро "Автозаводская" в годовщину теракта
В Москве несут цветы на станцию метро "Автозаводская" в годовщину теракта
В Москве несут цветы на станцию метро "Автозаводская" в годовщину теракта
Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать два года назад,... РИА Новости, 06.02.2026
В Москве несут цветы на станцию метро "Автозаводская" в годовщину теракта
Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" в 22-ю годовщину теракта
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москвичи несут цветы на станцию метро "Автозаводская" Замоскворецкой линии в память о жертвах террористического акта, совершенного двадцать два года назад, передает корреспондент РИА Новости.
К вечеру пятницы у памятной таблички со списком жертв террористического акта, размещенной на станции метро Москвы
"Автозаводская", появилось большое количество цветов. Также в память о погибших двадцать два года назад москвичи зажгли свечу.
Утром, в 08.32 6 февраля 2004 года, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Сразу после взрыва во втором вагоне начался пожар пятой (самой высокой) степени сложности. Третий вагон оказался сдавлен взрывной волной, отразившейся от стен тоннеля. Тогда в результате теракта погибли 42 человека (в том числе сам боевик), еще 250 человек пострадали.