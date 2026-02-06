Евродепутат призвал учитывать технологии при переговорах по СНВ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможные переговоры о стратегических вооружениях должны учитывать в том числе и новые технологии, гиперзвуковое оружие, системы ПВО и ПРО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Если начнутся новые переговоры, они должны быть реалистичными. Мы не можем делать вид, что старый мир все еще существует. В рамки переговоров должны быть включены новые технологии, гиперзвуковое оружие, системы противоракетной обороны и, в конечном итоге, другие ядерные державы", - сказал Мариани.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после окончания срока действия договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.