Евродепутат призвал учитывать технологии при переговорах по СНВ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможные переговоры о стратегических вооружениях должны учитывать в том числе и новые технологии, гиперзвуковое оружие, системы ПВО и ПРО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.