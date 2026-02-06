Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат призвал учитывать технологии при переговорах по СНВ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/tekhnologii-2072714786.html
Евродепутат призвал учитывать технологии при переговорах по СНВ
Евродепутат призвал учитывать технологии при переговорах по СНВ - РИА Новости, 06.02.2026
Евродепутат призвал учитывать технологии при переговорах по СНВ
Возможные переговоры о стратегических вооружениях должны учитывать в том числе и новые технологии, гиперзвуковое оружие, системы ПВО и ПРО, такое мнение выразил РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:22:00+03:00
2026-02-06T15:22:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
тьерри мариани
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833839295_0:363:1975:1474_1920x0_80_0_0_75879180dbfbd531ced9a7b0f2af2b09.jpg
https://ria.ru/20260206/peskov-2072660217.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833839295_81:276:1736:1517_1920x0_80_0_0_9a683ed4ba8be8ed46fb52ae20700943.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, тьерри мариани, европарламент
В мире, Россия, США, Москва, Тьерри Мариани, Европарламент
Евродепутат призвал учитывать технологии при переговорах по СНВ

Мариани: технологии нужно учитывать при диалоге по стратегическому вооружению

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТьерри Мариани
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Тьерри Мариани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Возможные переговоры о стратегических вооружениях должны учитывать в том числе и новые технологии, гиперзвуковое оружие, системы ПВО и ПРО, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Если начнутся новые переговоры, они должны быть реалистичными. Мы не можем делать вид, что старый мир все еще существует. В рамки переговоров должны быть включены новые технологии, гиперзвуковое оружие, системы противоракетной обороны и, в конечном итоге, другие ядерные державы", - сказал Мариани.
Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после окончания срока действия договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия и США осознают важность начала переговоров по СНВ, заявил Песков
Вчера, 12:34
 
В миреРоссияСШАМоскваТьерри МарианиЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала