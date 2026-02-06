На выставке обсудили расширение присутствия брендов из Татарстана в Египте

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Перспективы расширения присутствия брендов из Татарстана в Египте обсудили в рамках Международной выставки пищевой продукции и напитков Gulfood 2026, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Перспективы развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Республики Татарстан на рынок Египта обсудили в рамках деловой программы международной выставки пищевой продукции и напитков Gulfood 2026, завершившейся в Дубае. Оператор российского национального павильона в Египте провел серию рабочих встреч с представителями ведущих предприятий Татарстана и руководством регионального минсельхозпрода. В переговорах принял участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Рустем Гайнуллов", - отмечается в сообщении.

В этом году Gulfood подтвердила статус крупнейшего мирового агропромышленного форума: 31-я выставка объединила более 8500 экспонентов из 195 стран. Россия представила одну из самых масштабных национальных экспозиций под брендом Made in Russia, организованную Российским экспортным центром. Площадь российского стенда в этом году выросла вдвое, а число участников достигло почти 140 компаний из 40 регионов страны.

Особый интерес у зарубежных партнеров на Gulfood вызвала продукция из Татарстана: зернобобовые культуры, изделия из овса и подсолнечное масло. Стороны отметили, что на Ближнем Востоке и в Северной Африке стабильно растет спрос на качественные российские продукты, включая кондитерские изделия и растительные масла.

Оператор павильона в Египте представил татарстанским производителям дорожную карту выхода на египетский рынок. В рамках консультаций были подробно разобраны: регуляторные требования (специфика обязательной сертификации и стандарты безопасности продукции), маркетинговая адаптация (корректировка вкусовых качеств и упаковки под локальные предпочтения египетских потребителей) и инструменты продвижения (возможности бесплатной инфраструктуры павильона и доступ к базе проверенных дистрибьюторов).

Для системного планирования внешнеторговой деятельности эксперты РЭЦ рекомендуют компаниям активно использовать сервис "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Благодаря сервису экспортеры могут: заблаговременно узнавать о предстоящих зарубежных выставках и деловых миссиях (календарь доступен вплоть до 2028 года), подавать заявки на участие в национальных экспозициях под брендом Made in Russia и получать государственное софинансирование затрат на аренду площадей, застройку стендов и организацию деловых встреч.

В РЭЦ отметили, что успех татарстанских компаний на Gulfood 2026 демонстрирует высокий потенциал регионального АПК. Использование инфраструктуры российских национальных павильонов РЭЦ за рубежом позволяет сократить дистанцию между российским производителем и иностранным ритейлом, обеспечивая "мягкое" и эффективное вхождение на рынок Египта. Ознакомиться с подробной информацией о программе и условиях участия, а также подать заявку можно на официальном сайте РЭЦ.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".