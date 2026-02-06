С "поволжского маньяка" хотят взыскать почти 2 миллиона рублей

Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде. Архивное фото

Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. С пожизненно осужденного "поволжского маньяка" Радика Тагирова взыскивают более двух миллионов рублей ущерба от преступлений, кредитов и процессуальных издержек, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным материалам, в 2024 году суд постановил взыскать с Тагирова 1,65 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу родственников убитых им жертв, а также еще 70 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.

Как следует из материалов приставов, в феврале 2025 года на Тагирова завели четыре исполнительных производства по исполнительным листам, выданным Верховным судом Татарстана. По ним с "поволжского маньяка" взыскивают 1,72 миллиона рублей "ущерба, причиненного преступлением физическим и юридическим лицам".

Кроме того, как следует из судебных материалов, в августе 2023 и марте 2024 года микрокредитные компании подали на Тагирова в суд иски "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Иски были удовлетворены, и в дальнейшем по судебным приказам приставы завели производства о взыскании с Тагирова почти 41 тысячи рублей.

Более того, с "поволжского маньяка" еще по двум производствам взыскивается свыше 184 тысяч рублей "задолженности по ИД" с исполнительским сбором в более чем 5 тысяч рублей. Он также должен 60 тысяч рублей процессуальных издержек в доход государства с исполнительским сбором в 4,2 тысячи рублей.

Общая сумма задолженности Тагирова превышает 2,014 миллиона рублей.

Верховный суд Татарстана 21 марта 2024 года признал Тагирова виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство, 34 разбойных нападений на пожилых женщин и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. По версии следствия, подсудимый совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в ряде регионов России - он находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.