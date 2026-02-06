Рейтинг@Mail.ru
С "поволжского маньяка" хотят взыскать почти 2 миллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/tagirov-2072702015.html
С "поволжского маньяка" хотят взыскать почти 2 миллиона рублей
С "поволжского маньяка" хотят взыскать почти 2 миллиона рублей - РИА Новости, 06.02.2026
С "поволжского маньяка" хотят взыскать почти 2 миллиона рублей
С пожизненно осужденного "поволжского маньяка" Радика Тагирова взыскивают более двух миллионов рублей ущерба от преступлений, кредитов и процессуальных... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:35:00+03:00
2026-02-06T14:35:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587392572_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_425e4254364ec575cc182cd178b9e63a.jpg
https://ria.ru/20260129/manyak-2070881922.html
https://ria.ru/20260118/sud-2068572046.html
https://ria.ru/20251229/manyak-2065521051.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587392572_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25d60185c4c4c5e37c66e31ca4d6f564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
С "поволжского маньяка" хотят взыскать почти 2 миллиона рублей

РИА Новости: с поволжского маньяка Тагирова взыскивают почти 2 млн руб

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. С пожизненно осужденного "поволжского маньяка" Радика Тагирова взыскивают более двух миллионов рублей ущерба от преступлений, кредитов и процессуальных издержек, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным материалам, в 2024 году суд постановил взыскать с Тагирова 1,65 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу родственников убитых им жертв, а также еще 70 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.
Политеховский маньяк Виталий Манишин. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Политеховскому маньяку" потребовали ужесточить наказание
29 января, 01:08
Как следует из материалов приставов, в феврале 2025 года на Тагирова завели четыре исполнительных производства по исполнительным листам, выданным Верховным судом Татарстана. По ним с "поволжского маньяка" взыскивают 1,72 миллиона рублей "ущерба, причиненного преступлением физическим и юридическим лицам".
Кроме того, как следует из судебных материалов, в августе 2023 и марте 2024 года микрокредитные компании подали на Тагирова в суд иски "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору". Иски были удовлетворены, и в дальнейшем по судебным приказам приставы завели производства о взыскании с Тагирова почти 41 тысячи рублей.
Более того, с "поволжского маньяка" еще по двум производствам взыскивается свыше 184 тысяч рублей "задолженности по ИД" с исполнительским сбором в более чем 5 тысяч рублей. Он также должен 60 тысяч рублей процессуальных издержек в доход государства с исполнительским сбором в 4,2 тысячи рублей.
Вынесение приговора первоуральскому маньяку Николаю Чигиринских - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Пожизненно осужденный маньяк Чигиринских пытается в суде изменить приговор
18 января, 06:24
Общая сумма задолженности Тагирова превышает 2,014 миллиона рублей.
Верховный суд Татарстана 21 марта 2024 года признал Тагирова виновным в совершении 31 убийства, трех покушений на убийство, 34 разбойных нападений на пожилых женщин и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. По версии следствия, подсудимый совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в ряде регионов России - он находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.
Задержали Тагирова в декабре 2020 года. Он был уже дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. До ареста он работал слесарем.
Тела двух девушек нашли на участке арестованного жителя подмосковного Богородского округа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Тела двух девушек нашли в компостной яме и колодце "богородского маньяка"
29 декабря 2025, 22:22
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала