03:14 06.02.2026 (обновлено: 05:57 06.02.2026)
Пасынок Сырского рассказал, что был "проклят" родителями главкома ВСУ
Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что находящиеся в России бабушка и дедушка со стороны отчима "прокляли"
Иван Сырский
Иван Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что находящиеся в России бабушка и дедушка со стороны отчима "прокляли" его за критику их сына.
"Они меня "прокляли" за то, что посмел гнать на их сыночка", — сказал он.
Приемный сын главкома ВСУ Иван жил в семье украинского военного до 19 лет, а после развода родителей переехал в Австралию — вместе с братом и матерью. Иван выступает против киевского режима, в марте 2024 года он обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где затем проживали его родные, в том числе брат Олег.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Сырский-младший предсказал отчиму трагический конец
3 февраля, 08:32
3 февраля, 08:32
 
Заголовок открываемого материала