Пасынок Сырского рассказал, что был "проклят" родителями главкома ВСУ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Живущий в Австралии пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван рассказал РИА Новости, что находящиеся в России бабушка и дедушка со стороны отчима "прокляли" его за критику их сына.

"Они меня "прокляли" за то, что посмел гнать на их сыночка", — сказал он.