Сотрудники саратовской больницы отравили бойцам СВО медикаменты
Надежные люди
 
14:53 06.02.2026
Сотрудники саратовской больницы отравили бойцам СВО медикаменты
Сотрудники саратовской больницы отравили бойцам СВО медикаменты
Сотрудники саратовской больницы отравили бойцам СВО медикаменты

САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники балаковской городской клинической больницы отправили в зону спецоперации купленные на свои деньги медикаменты и письма от юных пациентов, сообщило медучреждение в своем Telegram-канале.
"Сотрудники больницы по собственной инициативе на собственные средства закупили медикаменты, необходимые госпиталям в зоне СВО. Традиционно посылки дополнили тёплыми вещами и душевными письмами от юных пациентов, проходящих лечение в городской больнице. В преддверии Дня защитника Отечества дети также подготовили поздравительные открытки", - рассказали в ГУЗ "БГКБ".
Медики уточнили, что часть гуманитарного груза в пятницу передали отцу бывшего сотрудника больницы, работавшего в хирургическом и нейрохирургическом отделениях. Теперь он заключил контракт и служит фельдшером в роте медэвакуации. Вторая часть посылок будет отправлены с ветеранами "Боевого братства", которые в ближайшее время повезут груз на передовую.
