ВС России нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделю

"С 31 января по 6 февраля т.г. в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 31 января по 6 февраля.