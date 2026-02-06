Рейтинг@Mail.ru
В Тернопольской области более 60 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 06.02.2026
12:01 06.02.2026
В Тернопольской области более 60 населенных пунктов остались без света
В Тернопольской области более 60 населенных пунктов остались без света
в мире
тернопольская область
украина
в мире, тернопольская область, украина
В мире, Тернопольская область, Украина
В Тернопольской области более 60 населенных пунктов остались без света

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 60 населенных пунктов остались без электроснабжения в Тернопольской области на западе Украины из-за обрыва линий электропередачи, сообщили в областной администрации.
Тернопольской области из-за обледенения линий электропередачи зафиксированы аварийные отключения электроэнергии... 65 населенных пунктов остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Сообщается, что электроснабжение лишились более 8,4 тысячи семей.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
В миреТернопольская областьУкраина
 
 
