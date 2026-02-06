https://ria.ru/20260206/svet-2072646310.html
В Тернопольской области более 60 населенных пунктов остались без света
В Тернопольской области более 60 населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 06.02.2026
В Тернопольской области более 60 населенных пунктов остались без света
Более 60 населенных пунктов остались без электроснабжения в Тернопольской области на западе Украины из-за обрыва линий электропередачи, сообщили в областной... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:01:00+03:00
2026-02-06T12:01:00+03:00
2026-02-06T12:01:00+03:00
в мире
тернопольская область
украина
тернопольская область
украина
в мире, тернопольская область, украина
В мире, Тернопольская область, Украина
В Тернопольской области более 60 населенных пунктов остались без света
В Тернопольской области в 65 населенных пунктах пропал свет из-за обрыва ЛЭП