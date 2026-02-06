https://ria.ru/20260206/sud-2072747946.html
В Ростове будут судить выданного Францией боевика, воевавшего в Сирии
В Ростове будут судить выданного Францией боевика, воевавшего в Сирии - РИА Новости, 06.02.2026
В Ростове будут судить выданного Францией боевика, воевавшего в Сирии
В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело участника "Исламского государства"* Руслана Боташева, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:11:00+03:00
2026-02-06T17:11:00+03:00
2026-02-06T17:11:00+03:00
россия
сирия
алеппо
исламское государство*
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20250520/sud-2017971740.html
россия
сирия
алеппо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, алеппо, исламское государство*, генеральная прокуратура рф
Россия, Сирия, Алеппо, Исламское государство*, Генеральная прокуратура РФ
В Ростове будут судить выданного Францией боевика, воевавшего в Сирии
В Ростове будут судить выданного Францией боевика, воевавшего в Алеппо
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело участника "Исламского государства"* Руслана Боташева, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Карачаево-Черкесской республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего Руслана Боташева. Он обвиняется по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)... Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе
.
По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где в 2014 году проходил обучение военному делу. В 2015 году он вступил в незаконное вооруженное формирование, входящее в "Исламское государство"*. Боташев охранял инженерные подразделения этой организации, занимавшихся минированием подземных туннелей в сирийском городе Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных вооруженных сил Сирии.
Он было заочно арестован и в марте 2016 года объявлен в международный розыск. По запросу Генпрокуратуры РФ в августе 2025 года обвиняемый был доставлен из Франции в Россию.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.