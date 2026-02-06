Рейтинг@Mail.ru
В Ростове будут судить выданного Францией боевика, воевавшего в Сирии
17:11 06.02.2026
В Ростове будут судить выданного Францией боевика, воевавшего в Сирии
В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело участника "Исламского государства"* Руслана Боташева, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 06.02.2026
россия, сирия, алеппо, исламское государство*, генеральная прокуратура рф
Россия, Сирия, Алеппо, Исламское государство*, Генеральная прокуратура РФ
© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Южный окружной военный суд направлено уголовное дело участника "Исламского государства"* Руслана Боташева, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Прокуратура Карачаево-Черкесской республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего Руслана Боташева. Он обвиняется по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)... Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где в 2014 году проходил обучение военному делу. В 2015 году он вступил в незаконное вооруженное формирование, входящее в "Исламское государство"*. Боташев охранял инженерные подразделения этой организации, занимавшихся минированием подземных туннелей в сирийском городе Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных вооруженных сил Сирии.
Он было заочно арестован и в марте 2016 года объявлен в международный розыск. По запросу Генпрокуратуры РФ в августе 2025 года обвиняемый был доставлен из Франции в Россию.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.
РоссияСирияАлеппоИсламское государство*Генеральная прокуратура РФ
 
 
