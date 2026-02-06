В Ростове будут судить выданного Францией боевика, воевавшего в Сирии

По версии следствия, Боташев прибыл в лагерь подготовки боевиков "Муаскар-Сабри" в Сирии, где в 2014 году проходил обучение военному делу. В 2015 году он вступил в незаконное вооруженное формирование, входящее в "Исламское государство"*. Боташев охранял инженерные подразделения этой организации, занимавшихся минированием подземных туннелей в сирийском городе Алеппо, а также оборонял город от штурмовавших его правительственных вооруженных сил Сирии.