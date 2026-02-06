Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-губернатора Курской области поступило в региональный суд - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 06.02.2026 (обновлено: 16:55 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/sud-2072730963.html
Дело экс-губернатора Курской области поступило в региональный суд
Дело экс-губернатора Курской области поступило в региональный суд - РИА Новости, 06.02.2026
Дело экс-губернатора Курской области поступило в региональный суд
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд Курска, сообщила объединённая... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:21:00+03:00
2026-02-06T16:55:00+03:00
происшествия
курская область
курск
россия
алексей смирнов (политик)
михаил васильев
алексей дедов
курская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011655442_255:135:1277:710_1920x0_80_0_0_460ea888611b86f15b4684ac1e147e59.jpg
https://ria.ru/20260129/vzyatka-2071099559.html
https://ria.ru/20260206/arest-2072605225.html
курская область
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011655442_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_388c2d5648bcdd9a3c5d8c44eb8f368c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, курск, россия, алексей смирнов (политик) , михаил васильев, алексей дедов, курская областная дума
Происшествия, Курская область, Курск, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Михаил Васильев, Алексей Дедов, Курская областная Дума
Дело экс-губернатора Курской области поступило в региональный суд

Дело экс-губернатора Курской области Смирнова поступило в региональный суд

© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 6 фев – РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд Курска, сообщила объединённая пресс-служба судов региона Telegram-канале.
"На рассмотрение в Ленинский районный суд г. Курска поступили … уголовных дела: в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курской области Смирнова А.Б., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере – ред.)", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
По данным пресс-службы, в Ленинский районный суд поступили уголовные дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в получении двух взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), и Дмитрия Шубина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Также в суд поступило уголовное дело директора ООО "Кремень" Игоря Ругаева, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Согласно данным, предъявленным органами следственного обвинения, Смирнов совместно с Дедовым при посредничестве Шубина получили взятку на сумму свыше 12,9 миллиона рублей за то, что своими действиями и полномочиями помогали компаниям "СТРОЙТЕХНОГРУПП" и "ЕВРОКЛИМАТ 2000". Также они получили взятку в 8 миллионов рублей за аналогичные действия в интересах компании "КТК СЕРВИС", связанной с бывшим депутатом Курской областной Думы Михаилом Васильевым, с которой АО "Корпорация развития Курской области" заключила договор на строительство фортификационных сооружений на территории региона на сумму более 192 миллионов рублей.
"Директор ООО "Кремень" Ругаев И.П. обвиняется в хищении, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, выделенных на возведение фортификационных сооружений, путем внесения в отчетные документы ложных сведений о понесенных затратах. Инкриминируется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - добавили в пресс-службе судов.
Уточняется, что Смирнову, Дедову и Ругаеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, Шубину – в виде домашнего ареста.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Топ-менеджера "Росатома" арестовали по делу о взятке
Вчера, 08:59
 
ПроисшествияКурская областьКурскРоссияАлексей Смирнов (политик)Михаил ВасильевАлексей ДедовКурская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала