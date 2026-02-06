Дело экс-губернатора Курской области поступило в региональный суд

ТУЛА, 6 фев – РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова поступило на рассмотрение в Ленинский районный суд Курска, сообщила объединённая пресс-служба судов региона Telegram-канале.
"На рассмотрение в Ленинский районный суд г. Курска поступили … уголовных дела: в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курской области Смирнова А.Б., обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере – ред.)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в Ленинский районный суд поступили уголовные дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, обвиняемого в получении двух взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), и Дмитрия Шубина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Также в суд поступило уголовное дело директора ООО "Кремень" Игоря Ругаева, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Согласно данным, предъявленным органами следственного обвинения, Смирнов совместно с Дедовым при посредничестве Шубина получили взятку на сумму свыше 12,9 миллиона рублей за то, что своими действиями и полномочиями помогали компаниям "СТРОЙТЕХНОГРУПП" и "ЕВРОКЛИМАТ 2000". Также они получили взятку в 8 миллионов рублей за аналогичные действия в интересах компании "КТК СЕРВИС", связанной с бывшим депутатом Курской областной Думы Михаилом Васильевым, с которой АО "Корпорация развития Курской области" заключила договор на строительство фортификационных сооружений на территории региона на сумму более 192 миллионов рублей.
"Директор ООО "Кремень" Ругаев И.П. обвиняется в хищении, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, выделенных на возведение фортификационных сооружений, путем внесения в отчетные документы ложных сведений о понесенных затратах. Инкриминируется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - добавили в пресс-службе судов.
Уточняется, что Смирнову, Дедову и Ругаеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, Шубину – в виде домашнего ареста.