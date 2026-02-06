Дело экс-губернатора Курской области поступило в региональный суд

"Директор ООО "Кремень" Ругаев И.П. обвиняется в хищении, путем обмана, денежных средств в особо крупном размере, выделенных на возведение фортификационных сооружений, путем внесения в отчетные документы ложных сведений о понесенных затратах. Инкриминируется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - добавили в пресс-службе судов.