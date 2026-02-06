https://ria.ru/20260206/sud-2072708771.html
На Урале суд изъял имущество ОПГ "Махонинские"*
ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев - РИА Новости. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к физическим лицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, и изъял в доход государства их имущество стоимостью 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что в Советском райсуде Челябинска
рассматривался второй иск Генпрокуратуры РФ
к объединению "Махонинские"*. В новом иске речь шла об обращении в казну имущества группировки на сумму 1,3 миллиарда рублей.
"Иск сегодня удовлетворен", - сказали в суде.
В карточке дела на сайте суда указывается, что среди ответчиков более 20 физических лиц, в том числе Александр и Андрей Махонины, а также АО "Уральский самоцвет", ЗАО ПКФ "Тракторострой" и четыре ООО.
Советский районный суд Челябинска 14 ноября 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к физлицам, в числе которых Александр и Андрей Махонины, и изъял в доход государства их имущество стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Также инстанция признала сообщество экстремистским, деятельность которого на территории РФ запрещена. Решение райсуда было обжаловано в облсуд 25 декабря 2025 года, но в январе 2026 года облсуд решения не изменил.
* Сообщество "Махонинские" признано экстремистским по решению суда