Суд завершил банкротство "генерала Димы", адвоката Дмитрия Якубовского

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Московской области завершил процедуру банкротства адвоката и предпринимателя Дмитрия Якубовского, известного в 1990-е годы как "генерал Дима", и применил правило об освобождении его от исполнения оставшихся обязательств перед кредиторами, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Недвижимость находилась в залоге у ВЭБа, обязательства Якубовского перед которым составляли около 2,6 миллиарда рублей, и была продана за 785 миллионов рублей. По закону залоговый кредитор получает до 80% от реализации имущества, но сумма уменьшается на стоимость услуг по обеспечению сохранности предмета залога.

По мнению управляющей компании дачного поселка, она должна была получить около 49 миллионов рублей – такой долг был взыскан в ее пользу с Якубовского по договорам оказания различных коммунальных услуг. Однако арбитражные суды пришли к выводу, что оплате в приоритетном порядке подлежат только охранные услуги в размере около 8 миллионов рублей, а долг за остальные услуги должен гаситься в общей очередности. К тому же суды установили, что таунхаусы Якубовского не были подключены к системам отопления и водоснабжения и не были заселены.