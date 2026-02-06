Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под домашний арест вторую охранницу школы в Красноярске - РИА Новости, 06.02.2026
12:54 06.02.2026
Суд отправил под домашний арест вторую охранницу школы в Красноярске
Суд отправил под домашний арест вторую охранницу школы в Красноярске - РИА Новости, 06.02.2026
Суд отправил под домашний арест вторую охранницу школы в Красноярске
Суд отправил под домашний арест на 1,5 месяца вторую охранницу школы в Красноярске, где произошло нападение школьницы на сверстников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2026
происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд отправил под домашний арест вторую охранницу школы в Красноярске

Суд отправил под домашний арест вторую охранницу после ЧП в школе в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции у здания школы в Красноярске, где восьмиклассница напала на детей и учителя
Автомобиль полиции у здания школы в Красноярске, где восьмиклассница напала на детей и учителя - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции у здания школы в Красноярске, где восьмиклассница напала на детей и учителя. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на 1,5 месяца вторую охранницу школы в Красноярске, где произошло нападение школьницы на сверстников, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе красноярских судов.
"Вторую охранницу отправили под домашний арест, также на 1,5 месяца", - сказала собеседница агентства.
Ранее суд в Красноярске отправил под домашний арест сроком на 1,5 месяца другую сотрудницу охранного предприятия.
В среду в ГУМВД РФ по Красноярскому краю поступило сообщение из школы, что ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. Главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.
Школа в Красноярске, где ученица устроила поджог - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Красноярске завели дела после нападения ученицы в школе
