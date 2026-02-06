https://ria.ru/20260206/sud-2072669771.html
Суд отправил под домашний арест вторую охранницу школы в Красноярске
Суд отправил под домашний арест на 1,5 месяца вторую охранницу школы в Красноярске, где произошло нападение школьницы на сверстников, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:54:00+03:00
происшествия
Суд отправил под домашний арест вторую охранницу школы в Красноярске
