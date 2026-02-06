https://ria.ru/20260206/studenty-2072806330.html
РЭУ им. Плеханова опроверг сообщения о наборе студентов на военную службу
РЭУ им. Плеханова опроверг сообщения о наборе студентов на военную службу - РИА Новости, 06.02.2026
РЭУ им. Плеханова опроверг сообщения о наборе студентов на военную службу
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова опроверг информацию о якобы плановом наборе студентов для заключения военных контрактов с беспилотными РИА Новости, 06.02.2026
РЭУ им. Плеханова опроверг сообщения о наборе студентов на военную службу
РЭУ им. Плеханова: сообщения о наборе студентов на военную службу недостоверны
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова опроверг информацию о якобы плановом наборе студентов для заключения военных контрактов с беспилотными войсками, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Распространяемая отдельным Telegram-каналами-иноагентами и оппозиционными СМИ информация о плановых показателях по набору на специальный контракт и поручений старостам учебных групп искать студентов для их заключения является недостоверной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в вузе проводится информирование студентов о добровольной программе набора в войска беспилотных систем.
Речь идет о специальном контракте на один год, позволяющем совмещать службу с обучением. Участвовать в данной программе могут только добровольцы.