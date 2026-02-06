РЭУ им. Плеханова опроверг сообщения о наборе студентов на военную службу

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова опроверг информацию о якобы плановом наборе студентов для заключения военных контрактов с беспилотными войсками, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Распространяемая отдельным Telegram-каналами-иноагентами и оппозиционными СМИ информация о плановых показателях по набору на специальный контракт и поручений старостам учебных групп искать студентов для их заключения является недостоверной и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в вузе проводится информирование студентов о добровольной программе набора в войска беспилотных систем.