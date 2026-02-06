Рейтинг@Mail.ru
Стубб назвал рассуждения о российской угрозе для НАТО шумом
06.02.2026
Стубб назвал рассуждения о российской угрозе для НАТО шумом
Президент Финляндии Александр Стубб назвал шумом рассуждения о том, что Россия будет представлять угрозу для НАТО после окончания конфликта на Украине. РИА Новости, 06.02.2026
Президент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб назвал шумом рассуждения о том, что Россия будет представлять угрозу для НАТО после окончания конфликта на Украине.
"Я не беспокоюсь об этом. Честно говоря, мы готовы к различным сценариям, но это все шум. Знаете, этот шум часто исходит от людей, которые, вероятно, не понимают глубины российской геополитической или военной стратегии", — заявил он в интервью журналу Foreing Affairs.
Стубб ответил так на вопрос, ожидает ли он угроз для Финляндии или других западных стран после завершения СВО.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Заголовок открываемого материала