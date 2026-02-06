МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб назвал шумом рассуждения о том, что Россия будет представлять угрозу для НАТО после окончания конфликта на Украине.

"Я не беспокоюсь об этом. Честно говоря, мы готовы к различным сценариям, но это все шум. Знаете, этот шум часто исходит от людей, которые, вероятно, не понимают глубины российской геополитической или военной стратегии", — заявил он в интервью журналу Foreing Affairs

Стубб ответил так на вопрос, ожидает ли он угроз для Финляндии или других западных стран после завершения СВО.

В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это сдерживанием "агрессии" со стороны Москвы.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.