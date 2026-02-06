Минюст США расследует антиконкурентные методы Netflix, пишет WSJ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США расследует, прибегал ли стриминговый сервис Netflix к антиконкурентным методам, в рамках проверки предлагаемого приобретения студий Warner Discovery и стримингового сервиса HBO Max, сообщает газета Wall Street Journal.
"Министерство юстиции расследует, прибегал ли Netflix к антиконкурентным методам, в рамках проверки предлагаемого приобретения студий Warner Discovery и стримингового сервиса HBO Max... Министерство изучает, может ли запланированная сделка с Warner укрепить его (Netflix - ред.) рыночную власть или привести к монополии в будущем", - говорится в публикации.
Netflix 5 декабря сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
В середине декабря совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance.
Совет директоров Warner Bros. Discovery в январе объявил, что единогласно пришел к выводу: предложение Paramount по-прежнему уступает соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов. Как отметил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца, предложение Paramount все еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых числятся чрезвычайно большой объем заемного финансирования и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена.
