Рейтинг@Mail.ru
Минюст США расследует антиконкурентные методы Netflix, пишет WSJ - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ssha-2072816787.html
Минюст США расследует антиконкурентные методы Netflix, пишет WSJ
Минюст США расследует антиконкурентные методы Netflix, пишет WSJ - РИА Новости, 06.02.2026
Минюст США расследует антиконкурентные методы Netflix, пишет WSJ
Министерство юстиции США расследует, прибегал ли стриминговый сервис Netflix к антиконкурентным методам, в рамках проверки предлагаемого приобретения студий... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T23:18:00+03:00
2026-02-06T23:18:00+03:00
в мире
сша
netflix
hbo
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900263902_0:161:3356:2048_1920x0_80_0_0_5719ffcb81b4fb4e1238a09d74ec28d0.jpg
https://ria.ru/20251208/gollivud-2060682783.html
https://ria.ru/20260116/netflix-2068214211.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900263902_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_641cc7d047ccecd9e298e17c991bea00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, netflix, hbo
В мире, США, Netflix, HBO
Минюст США расследует антиконкурентные методы Netflix, пишет WSJ

WSJ: Минюст США расследует, прибегал ли Netflix к антиконкурентным методам

© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США расследует, прибегал ли стриминговый сервис Netflix к антиконкурентным методам, в рамках проверки предлагаемого приобретения студий Warner Discovery и стримингового сервиса HBO Max, сообщает газета Wall Street Journal.
"Министерство юстиции расследует, прибегал ли Netflix к антиконкурентным методам, в рамках проверки предлагаемого приобретения студий Warner Discovery и стримингового сервиса HBO Max... Министерство изучает, может ли запланированная сделка с Warner укрепить его (Netflix - ред.) рыночную власть или привести к монополии в будущем", - говорится в публикации.
Знак Голливуда - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Paramount предложил купить Warner Bros. дороже, чем Netflix
8 декабря 2025, 22:05
Netflix 5 декабря сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
В середине декабря совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance.
Совет директоров Warner Bros. Discovery в январе объявил, что единогласно пришел к выводу: предложение Paramount по-прежнему уступает соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов. Как отметил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца, предложение Paramount все еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых числятся чрезвычайно большой объем заемного финансирования и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена.
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Netflix продлил право на три товарных знака в России
16 января, 04:47
 
В миреСШАNetflixHBO
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала