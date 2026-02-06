Минюст США расследует антиконкурентные методы Netflix, пишет WSJ

Netflix 5 декабря сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.

Совет директоров Warner Bros. Discovery в январе объявил, что единогласно пришел к выводу: предложение Paramount по-прежнему уступает соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов. Как отметил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца, предложение Paramount все еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых числятся чрезвычайно большой объем заемного финансирования и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена.