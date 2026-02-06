https://ria.ru/20260206/ssha-2072813248.html
США видят АТЭС в качестве ключевой площадки для реализации своей политики
США видят АТЭС в качестве ключевой площадки для реализации своей политики - РИА Новости, 06.02.2026
США видят АТЭС в качестве ключевой площадки для реализации своей политики
Соединенные Штаты рассматривают саммит стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в качестве ключевой площадки для реализации своей... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T22:39:00+03:00
2026-02-06T22:39:00+03:00
2026-02-06T22:39:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beb43ec26a79f807e757fca6e53da1a3.jpg
https://ria.ru/20260206/ssha-2072812988.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2b8d4c3c8832cef096ce81a80d3a1e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
США видят АТЭС в качестве ключевой площадки для реализации своей политики
Госдеп: США рассматривают АТЭС в качестве площадки для реализации своей политики