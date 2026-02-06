Рейтинг@Mail.ru
США видят АТЭС в качестве ключевой площадки для реализации своей политики - РИА Новости, 06.02.2026
22:39 06.02.2026
США видят АТЭС в качестве ключевой площадки для реализации своей политики
2026
США видят АТЭС в качестве ключевой площадки для реализации своей политики

Госдеп: США рассматривают АТЭС в качестве площадки для реализации своей политики

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают саммит стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в качестве ключевой площадки для реализации своей международной, торговой и инвестиционной политики, заявил госдепартамент в пятницу.
"АТЭС имеет решающее значение для реализации внешнеполитической, торговой и инвестиционной политики "America First" ("Америка прежде всего"), которая способствует процветанию США, устраняя барьеры для бизнеса, стимулируя справедливую взаимную торговлю и поддерживая рост рабочих мест", - говорится в заявлении госдепа.
