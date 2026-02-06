США видят АТЭС в качестве ключевой площадки для реализации своей политики

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты рассматривают саммит стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в качестве ключевой площадки для реализации своей международной, торговой и инвестиционной политики, заявил госдепартамент в пятницу.