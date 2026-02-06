Рейтинг@Mail.ru
22:37 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ssha-2072813132.html
США на встрече АТЭС будут добиваться открытия рынков для своего экспорта
США на встрече АТЭС будут добиваться открытия рынков для своего экспорта

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Представители Соединенных Штатов на февральской встрече АТЭС в Китае намерены работать над открытием азиатских рынков для американского экспорта, заявил госдеп США.
"В ходе первой встречи высокопоставленных должностных лиц и сопутствующих встреч Соединённые Штаты углубят усилия по открытию азиатских рынков для американского экспорта и продолжат продвигать отмену регулирования (экономики - ред.) и благоприятную для США политику в сфере бизнеса", - говорится в заявлении госдепа.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Министр торговли Индии анонсировал подписание соглашения с США
5 февраля, 11:30
 
ЭкономикаСШАКитайВ мире
 
 
