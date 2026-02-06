https://ria.ru/20260206/ssha-2072813132.html
США на встрече АТЭС будут добиваться открытия рынков для своего экспорта
Представители Соединенных Штатов на февральской встрече АТЭС в Китае намерены работать над открытием азиатских рынков для американского экспорта, заявил госдеп... РИА Новости, 06.02.2026
