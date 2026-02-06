Рейтинг@Mail.ru
США направят экспертную группу в Китай для участия в совещании АТЭС - РИА Новости, 06.02.2026
22:36 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/ssha-2072812988.html
США направят экспертную группу в Китай для участия в совещании АТЭС
2026-02-06T22:36:00+03:00
2026-02-06T22:36:00+03:00
в мире
сша
китай
гуанчжоу
сша
китай
гуанчжоу
в мире, сша, китай, гуанчжоу
В мире, США, Китай, Гуанчжоу
США направят экспертную группу в Китай для участия в совещании АТЭС

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США направят экспертную группу в КНР для участия в первом совещании старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в этом году, сообщил госдеп.
"Соединенные Штаты направляют группу экспертов во главе со старшим должностным лицом США Кейси Мейсом, к которому присоединится исполняющая обязанности первого заместителя помощника госсекретаря по вопросам океанов, международной окружающей среды и науки Рут Перри, на первое совещание старших должностных лиц АТЭС 2026 года и связанные с ним мероприятия (SOM1) в Гуанчжоу, Китай, с 1 по 10 февраля", - говорится в заявлении министерства.
Американские представители на мероприятиях будут продвигать приоритеты внешней политики администрации президента США Дональда Трампа в рамках концепции "Америка прежде всего", подчеркнул госдеп.
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС
2 февраля, 11:12
 
В миреСШАКитайГуанчжоу
 
 
