США направят экспертную группу в Китай для участия в совещании АТЭС

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США направят экспертную группу в КНР для участия в первом совещании старших должностных лиц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в этом году, сообщил госдеп.
"Соединенные Штаты направляют группу экспертов во главе со старшим должностным лицом США Кейси Мейсом, к которому присоединится исполняющая обязанности первого заместителя помощника госсекретаря по вопросам океанов, международной окружающей среды и науки Рут Перри, на первое совещание старших должностных лиц АТЭС 2026 года и связанные с ним мероприятия (SOM1) в Гуанчжоу, Китай, с 1 по 10 февраля", - говорится в заявлении министерства.
Американские представители на мероприятиях будут продвигать приоритеты внешней политики администрации президента США Дональда Трампа в рамках концепции "Америка прежде всего", подчеркнул госдеп.
